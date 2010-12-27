Информация о "липовых" медицинских справках признана запрещенной на территории РФ

По требованию прокуратуры Ленинградской области информация о том "как быстро получить медицинскую справку", распространяемая в интернете, признана запрещенной

Прокуратура Ленобласти выявила в интернете ряд сайтов, содержащих информацию о способах незаконного получения медицинских справок. Суд удовлетворил требования прокурора. Теперь подобная информация считается запрещенной на территории Российской Федерации, сообщает 5 декабря пресс-служба ведомства.

В интернете была обнаружена информация об обходных путях при получении форм: для дальнейшего получения водительского удостоверения, лицензии на приобретение оружия, трудоустройства на работу с вредными и опасными условиями труда, посещения бассейна и иных видов справок без прохождения медицинского освидетельствования.

Прокуратура отправила в суд три заявления о признании подобной информации незаконной. Суд в полной мере удовлетворил требования надзорного органа.