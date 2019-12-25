Илья Акинфиев прокомментировал "правило пяти секунд".

Инфекционист рассказал, можно ли есть еду с пола. Илья Акинфиев в интервью журналистам агентства "Говорит Москва" заявил о том, что заражение бактериями зависит от количества этих бактерий на полу.

"Правило пяти секунд" или шуточное "что упало у студента, то упало на газетку" не актуально в плане эпидемиологии. Потому что в случае попадания куска пищи на поверхность, которая будет контаминировна теми же бактериями какими-нибудь, которые могут вызвать пищевое отравление, то сразу же при соприкосновении с полом количество бактерий попадет на пищу и можно будет заразиться Илья Акинфиев, инфекционист

Если поверхность убрана недавно, то проблем со здоровьем можно будет избежать.

Врач сообщил о "серой зоне" тестов на антитела к COVID-19.

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