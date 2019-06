Infected Mushroom вернётся в Петербург с туром в поддержку 11-го альбома "Head of NASA and the 2 Amish Boys". Музыканты представят новые композиции и уже давно полюбившиеся хиты в формате live-шоу.

Культовые музыканты собрались в 1996 году. За это время участники коллектива, имеющие классическое музыкальное образование, прославились по обе стороны Атлантики в жанре психоделического транса и отличились коллаборациями с такими знаменитостями, как Пол Окенфолд, Леди Гага и фронтмен Korn Джонатан Дэвис. Когда: 30 июня в 20:00 Где: улица Бронницкая, 24. Клуб "Космонавт" Билеты: на сайте kassir.ru Фото: Infected Mushroom / ВКонтакте