Индия и США обсудят двухстороннее соглашение по торговле

Сама сделка случится не скоро

Об этом рассказал премьер-министр Индии Нарендра Моди после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Заявление было сделано 25 февраля.

Ранее индийский и американский министры торговли провели позитивные переговоры. Стороны решили придать им юридическую форму.

До этого на Индию распространились пошлины США на импорт стали и алюминия — по 25% и 10%. Власти Индии в ответ подняли пошлины на импорт некоторых товаров из Америки.

Дональд Трамп заявил, что Соединённые штаты могут заключить с Индией сделку о торговле. Но это, по его словам, произойдёт не в скорое время.