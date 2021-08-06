Индия и Китай завершили взаимный отвод войск из района Гогра в Ладакхе

Вооруженные конфликт между двумя государствами случился в мае 2020 года.

Индия и Китай завершили процесс демилитаризации границы и развода войск в горном регионе восточного Ладакха. Об этом сообщает информационное агенство Press Trust of India. Вывод войск начался 4 августа. Процесс был запущен после переговоров военных двух стран, состоявшихся 31 июля.

Конфликт в восточном Ладакхе обострился в мае 2020 года. Тогда между военными двух стран произошли вооруженные столкновения, повлекшие за собой жертвы. После этого Индия и КНР стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. Разрешать конфликт странам пришлось на военном и дипломатическом уровнях еще 10 февраля. Тогда Пекин и Нью-Дели договорились о начале взаимного отвода войск от линии границы. Полная деэскалация конфликта произошла на днях.

Отметим, что напряженность в регионе восточного Ладакха между двумя странами существует с 1950-х годов. Китай не признает так называемую линию Макмагона, определявшую границу между Тибетом и владениями Индии. Обе стороны заявляют о незаконной оккупации своих земель.

Видео: YouTube / Hindustan Times