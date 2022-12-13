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Иммунолог объяснила, когда в Петербурге закончится волна гриппа и ОРВИ
Сегодня, 21:55
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Иммунолог объяснила, когда в Петербурге закончится волна гриппа и ОРВИ

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По словам Ярцевой, сейчас идет третья волна сезонного гриппа.

Иммунолог Ирина Ярцева заявила, что сейчас рано говорить об отступление вирусов. Об этом пишет "МК в Питере". 

По словам Ярцевой, сейчас идет третья волна сезонного гриппа. Она заключительная. Она добавила, что волна должна завершиться примерно в конце марта – начале апреля.

Ярцева подчеркнула, что по-прежнему много людей болеют ковидом. Однако он переносится легче. У пациента и вовсе может не подниматься температура, а если есть, то держится один-два дня. Впрочем, ломота и слабость все еще довольно выражены.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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