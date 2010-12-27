Иммерсивное шоу "Вернувшиеся"

Темные тайны почтенного семейства.

Популярный жанр иммерсивного шоу с эффектом полного погружения в историю про скелеты в шкафу достопочтенного семейства. Драма поставлена по пьесе Генрика Ибсена.

Особняк преобразят до неузнаваемости с декарациями: в десятках комнат сгустится атмосфера чужой жизни. Современность здесь подчеркивает прошлое, постановка отблескивает легкой эротикой, многогранностью, исторической достоверностью, при этом не забывая акцент на общественные и гуманитарные темы.

Об этом не рассказать, нужно только смотреть.

Цена: от 3500 рублей

Адрес: Дворцовая наб., 20

Фото: организаторы шоу