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Иммерсивное шоу "Вернувшиеся"
Сегодня, 19:00
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himif

Иммерсивное шоу "Вернувшиеся"

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Темные тайны почтенного семейства.

Популярный жанр иммерсивного шоу с эффектом полного погружения в историю про скелеты в шкафу достопочтенного семейства. Драма поставлена по пьесе Генрика Ибсена.

Особняк преобразят до неузнаваемости с декарациями: в десятках комнат сгустится атмосфера чужой жизни. Современность здесь подчеркивает прошлое, постановка отблескивает легкой эротикой, многогранностью, исторической достоверностью, при этом не забывая акцент на общественные и гуманитарные темы.

Об этом не рассказать, нужно только смотреть.

Цена: от 3500 рублей

Адрес: Дворцовая наб., 20

Фото: организаторы шоу

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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