Иммерсивное шоу "Вернувшиеся"

Все еще свежий жанр иммерсивного шоу с эффектом полного погружения в историю про скелеты в шкафу достопочтенного семейства. Драма поставлена по пьесе Генрика Ибсена.
Особняк преобразят до неузнаваемости с декарациями: в десятках комнат сгустится атмосфера чужой жизни. Современность здесь подчеркивает прошлое, постановка отблескивает легкой эротикой, многогранностью, исторической достоверностью, при этом не забывая акцент на общественные и гуманитарные темы.
Об этом не рассказать, нужно только смотреть!
Цена: от 3500 рублей
Адрес: Дворцовая наб., 20
Фото: организаторы шоу
Обсуждение ( 0 )