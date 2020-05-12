Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей

Конфликт Маска начался после того, как власти не дали заводу Tesla возобновить работу.

Президент США Дональд Трамп вмешался в конфликт Илона Маска с властями штата Калифорнии. Глава государства потребовал от руководителей региона открыть завод.

Калифорния должна дать Tesla и Илону Маску открыть завод немедленно,

Дональд Трамп

Конфликт Маска начался после того, как власти не дали заводу Tesla возобновить работу. Маск в ответ обвинил главного врача штата в невежестве и пригрозил увести производство в Техас. Позднее он заявил, что возобновляет работу завода, вопреки запретам - и готов к аресту.

Видео: Youtube/Lex Clips, The White House