Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Так Маск отреагировал на пост об отношении к своим подчиненным.

Глава Tesla Илон Маск обозвал бывшего министра труда США Роберта Райха. Примечательно, что предприниматель сделал это на русском языке в Twittere.

Так Маск отреагировал на пост Райха об отношении руководителя Tesla к своим подчиненным. Экс-министр написал, что Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Действия бизнесмена чиновник назвал "капитализмом в его худшем проявлении".

В ответ на этот пост Маск оставил комментарий, где по-русски назвал Райха "идиотом". Позднее он признался, что хотел назвать Райха "скучным идиотом".

Видео: YouTube / Marques Brownlee, TED, FRONTLINE PBS | Official

Фото: скриншот Twitter / Robert Reich