Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Глава Tesla Илон Маск обозвал бывшего министра труда США Роберта Райха. Примечательно, что предприниматель сделал это на русском языке в Twittere.
Так Маск отреагировал на пост Райха об отношении руководителя Tesla к своим подчиненным. Экс-министр написал, что Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Действия бизнесмена чиновник назвал "капитализмом в его худшем проявлении".
В ответ на этот пост Маск оставил комментарий, где по-русски назвал Райха "идиотом". Позднее он признался, что хотел назвать Райха "скучным идиотом".
Видео: YouTube / Marques Brownlee, TED, FRONTLINE PBS | Official
Фото: скриншот Twitter / Robert Reich
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