Ильдар Гилязов вручил награды многодетным матерям из Выборгского района

Сегодня в районной администрации прошла торжественная церемония награждения знаком отличия Ленинградской области «Слава Матери» жительниц Выборгского района.

В Выборгском районе сегодня, 30 ноября, чествовали многодетных матерей. Знаки отличия региона "Слава Матери" в Выборгском районе получили жительницы г. Светогорска Марина Мерлушкина и Татьяна Пичаева. Награды вручил глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Также в рамках мероприятия многодетной семье Пономаревых, у которых осенью родилась тройня – Иван, Василий, Григорий, был вручен сертификат на 3 млн рублей для приобретения жилья. Впрочем, эта семья и ранее считалась многодетной. На данный момент счастливые супруги воспитывают уже 7 наследников.

Напомним, традиционно награждение знаком отличия Ленинградской области "Слава Матери" проводится в рамках празднования всероссийского Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

В этом году к награждению представлено 16 матерей из разных муниципальных образований области, в том числе из Выборгского района. Женщинам, награжденным знаком отличия, предоставляется также единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"