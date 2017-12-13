Игроки "Тосно" прокомментировали игру с "Локомотивом"

11 декабря на стадионе "Петровский" в матче 20 тура российской Премьер лиги "Тосно"—команда дебютантов из Ленинградской области во второй раз встретилась с лидерами турнирной таблицы московским "Локомотивом". Для последних игра стала возможностью взять реванш после пропущенных двух голов в первом домашнем матче.

По итогам игры забитыми мячами отличились "железнодорожники" Джефферсон Фарфан, автор дубля в сыгранном матче, и нападающий из Португалии—Эдер. За хозяев матча вступился форвард Никола Труич. Однако побороть преимущество соперника "Тосно" так и не удалось. Результат после первого тайма— 3:1 в пользу москвичей.

Для «Локомотива» основная задача была выполнена: клуб продолжает занимать лидирующие позиции с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя. Команда из Ленинградской области до следующего года остаётся на 14 строчке турнирной таблицы. За четыре «зимних» тура в свои ворота команда получила ни много, ни мало - 16 голов. Тем не менее, тренер победителей Юрий Сёмин указал на сложность игры с хозяевами матча:

"Тосно" - команда силовая, и мы перед болельщиками в долгу были, проиграв этой команде дома. Но удалось сегодня взять реванш. Очень профессионально подошли к этой игре все игроки.

Юрий Семин, главный тренер ФК "Локомотив"

На самом деле, с такой игрой мы далеко пойдем, у нас все впереди. Можно расстроиться, но ненадолго. На равных играли сейчас с фаворитом чемпионата, "Локомотив" хорошая команада, идет на первом месте, организованная, правильно тактически обученная. Поэтому, мы, в принципе, хорошо играли, на равных. Но очки не получилось, к сожалению, добыть. Евгений Марков, нападающий "Тосно"

Болельщики тоже считают, что ругать команду не за что, а наоборот, можно похвалить за моменты на поле, нападения на ворота, которая она им сегодня дает. Болельщики "Тесно" даже сорвали голос, поддерживая любимый клуб. А футболисты ФК «Тосно», в свою очередь, пообещали болельщикам не расстраиваться, и поздравили всех с наступающим Новым Годом.

Видео: Piter.TV

Александра Зинова, Евгений Золотарев