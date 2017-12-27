Игорь Албин заявил о смене партнера проекта "Чижик" в случае очередного срыва сроков

Вице-губернатор Албин рассказал о "санкциях" по отношению к компаниям, сорвавшим сроки запуска "Чижика".

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что если первый частный трамвай “Чижик” так и не сможет быть запущен к 1 марта, то городу придется “расстаться” с партнерами проекта и нанять новых подрядчиков. Об этом стало известно во время инспекции транспортной трамвайной сети в Красногвардейском районе.

Заявление по поводу возможных сорванных сроков Албин адресовал организациям “Группа ЛСР” и “Транспортной концессионной компании”. В настоящее время уже ведется претензионная работа по разработке механизма по определению стоимости штрафа за неисполнение договоренности в срок. Напомним, что сроки запуска маршрута были уже перенесены несколько раз.

Представители компаний должны будут завершить свои обязательства к 1 марта 2018 года. К этому времени также должны быть получены все разрешающие документы на запуск трамвая.

Отметим, что сегодня днем “Чижик” совершил пробный “заход” по одному участку маршрута. Частный транспорт проехал по кольцу на проспекте Наставников.

Фото: Instagram/Игорь Албин