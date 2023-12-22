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28 марта в Петербурге стал самым тёплым днём с начала года
Сегодня, 14:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

28 марта в Петербурге стал самым тёплым днём с начала года

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Вероятно, сегодняшний день пробудет в лидерах "тёплого списка" до 1 апреля.

В Санкт-Петербурге 28 марта стал самым тёплым днём с начала года. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале. 

Как и ожидалось вчера, сегодняшний день в Северной столице стал самым тёплым с начала года – температура воздуха по данным городской метеостанции к 14:00 составила +11,6 градусов. Вчера, 27 марта, было ровно +10 градусов.

Думаю, что сегодняшний день пробудет в лидерах "тёплого списка" до 1 апреля.

Михаил Леус, синоптик

Точное значение нового достижения станет известно после 21:00, когда будут сняты показания максимального термометра.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, март
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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