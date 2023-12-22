28 марта в Петербурге стал самым тёплым днём с начала года

Вероятно, сегодняшний день пробудет в лидерах "тёплого списка" до 1 апреля.

В Санкт-Петербурге 28 марта стал самым тёплым днём с начала года. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Как и ожидалось вчера, сегодняшний день в Северной столице стал самым тёплым с начала года – температура воздуха по данным городской метеостанции к 14:00 составила +11,6 градусов. Вчера, 27 марта, было ровно +10 градусов.

Думаю, что сегодняшний день пробудет в лидерах "тёплого списка" до 1 апреля. Михаил Леус, синоптик

Точное значение нового достижения станет известно после 21:00, когда будут сняты показания максимального термометра.

Фото: Piter.tv