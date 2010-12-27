IV Международный Забег Дедов Морозов

Время доставать с антресолей красные костюмы и белые бороды и участвовать в традиционном забеге.

Забег состоится уже в четвёртый раз и официально положит начало зимним праздникам в Петербурге. Посмотреть на бегущих Дедов Морозов придут более 45 тысяч зрителей. Забег на 2500 метров откроет Дед Мороз из Великого Устюга. Участники пробегут от Дворцовой площади по Миллионной улице через Аптекарский переулок мимо Мойки. Участвовать могут все желающие по предварительной регистрации, которая начнётся в 13:00. Сам забег стартует в 18:00.

Место: Дворцовая площадь

Возрастное ограничение: 0+

Фото: организаторы "Забега Дедов Морозов"