IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Статистика показала прямую зависимость летальных исходов и габаритов автомобиля.

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) назвал автомобили с самой высокой смертностью в ДТП. Анализ проводился за период с 2015 по 2018 годы.

Статистика показала прямую зависимость летальных исходов и габаритов автомобиля. Так на 1 миллион машин субкомпактных размеров пришлось 108 смертей, в крупных авто погибло 52 водителя.

Лидером рейтинга в США оказался Ford Fiesta, у которого на один миллиjн водителей числится 141 погибший. Из тех машин, что можно купить в РФ далее идут Hyundai Solaris – 116 смертей, Fiat 500 – 95, Hyundai Elantra и KIA Cerato – по 89, KIA Rio – 87.

Самыми безопасными, то есть с нулевой смертностью, по данным рейтинга IIHS оказались большие внедорожники и машины премиальных брендов, в число которых вошли Infiniti QX60, Porsche Cayenne, Range Rover Evoque и Mercedes-Benz C-Class. Исключением стал компактный Volkswagen Golf.

Видео: YouTube / Euro NCAP