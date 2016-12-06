Хозяин стада овец попал под следствие из-за отказа убивать животных

У поголовья скота обнаружили опасную инфекцию, но фермер не стал убивать стадо

На фермера из Приозерского района Ленинградской области завели дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ. Мужчина может предстать перед судом за то, что не стал забивать стадо овец, после обнаружения в поголовье несколько больных овец, что является нарушением ветеринарных правил и правил борьбы с болезнями, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

В хозяйстве 57-летнего мужчины в августе обнаружили опасную инфекцию в стаде. Ему выписали постановление об уничтожении всего поголовья, но мужчине стало жалко свое хозяйство.

Ведется следствие. О дальнейшей судьбе поголовья не сообщается.