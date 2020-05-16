Хозяева заражают своих собак коронавирусом

Ученые хотят выяснить, могли ли животные стать причиной вспышки коронавируса в Китае.

Ученые из Гонконгского университета нашли доказательства того, что коронавирусом могут заболеть собаки. Исследование на эту тему было опубликовано в журнале Nature.

Следы вируса в виде антител к нему и фрагментов его РНК ученые зафиксировали в организме двух из собак. Одна из них, 17-летний померанский шпиц, хозяйка которого заразилась COVID-19 в середине февраля, скончалась. Вторая немецкая овчарка, хозяин которой заболел в марте, вылечилась от инфекции.

Эксперты заявили, что выделенный у собак SARS-CoV-2 вполне жизнеспособен. Теперь им предстоит выяснить, могли ли животные стать причиной вспышки коронавируса в Китае, где зверей продают на рынке экзотического мяса.

Видео: YouTube / CBS This Morning