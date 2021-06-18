  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:03
133
Rybka123 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Чехия сыграла вничью с Хорватией и возглавила свою группу

0 0

Первый тайм завершился в пользу чехов, но удержать преимущество они не смогли.

Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью во втором матче группового этапа Евро-2020. Игра закончилась со счетом 1:1. 

Счет в матче открыл чешский нападающий Патрик Шик. Форвард отличился с пенальти в первом тайме. Сразу после перерыва хорваты смогли сравнять счет усилиями Ивана Перишича.

Благодаря ничей с Хорватией Чехия поднялась на первую строчку в группе D. Сборная Ярослава Шилгавы имеет в активе 4 очка. На втором месте идет Англия, которая имеет 3 балла и одну игру в запасе. Хорватия с 1 очком занимает третье место, а внизу группы располагается сборная Шотландии. 

Видео: Instagram / graemebulloch

Теги:
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии