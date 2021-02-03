Хирурги Педиатрического университета спасли руку ребенку попавшему в мясорубку

Полуторагодовалый мальчик получил тяжелую травму в бытовом электроприборе.

В клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета экстренно доставили полуторагодовалого мальчика, чья правая рука попала в работающую электромясорубку. Инцидент произошел 28 февраля.

При первичном осмотре медики обнаружили у ребенка рваные раны средних фаланг указательного и среднего пальцев, а также множественные ссадины. Рентгенологическое исследование показало, что костные структуры не пострадали – повреждения затронули исключительно мягкие ткани. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали в отделение микрохирургии.

Хирургическая бригада провела первичную обработку ран и выполнила аутодермопластику с использованием местных тканей. Специалисты иссекли нежизнеспособные участки и закрыли образовавшиеся дефекты, мобилизовав кожные лоскуты. Кровоснабжение пересаженных фрагментов требует тщательного наблюдения, однако катастрофических последствий, характерных для подобных травм, удалось избежать. По мнению врачей, ребенок рефлекторно отдернул руку, что существенно смягчило тяжесть повреждений.

Заместитель главного врача по хирургии Виктор Набоков пояснил, что современные мясорубки оснащены защитными механизмами, однако детская рука все же способна дотянуться до вращающихся элементов. Он подчеркнул, что маленькие дети не должны находиться рядом с работающим прибором, и напомнил, что ответственность за это полностью лежит на родителях.

Медики также акцентировали внимание на правильном алгоритме действий при подобных происшествиях. Если конечность не зажата механизмом, ребенка необходимо немедленно доставить в клинику. Если же рука застряла, категорически запрещено пытаться извлечь ее самостоятельно или разбирать прибор – пострадавшего следует везти в больницу вместе с оборудованием. Педиатрический университет остается единственным центром в Северо-Западном федеральном округе, где круглосуточно дежурят детские микрохирурги.