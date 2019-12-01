Гусман ответил Светлакову по поводу цензуры в КВН

Из итоговой версии программы вырезали шутку комика про знаменитого члена жури Клуба Веселых и Находчивых.

В беседе на "Вечернем Урганте" Сергей Светлаков рассказал о цензуре в КВН. По словам комика из передачи "Встреча выпускников" вырезали его шутку про члена жури Юлия Гусмана. Во время разминки участник "Уральских пельменей" назвал зрительному залу отель, где поселился Гусман, после чего пожелал последнему "хорошего вечера".

В беседе с "Говорит Москва" член жури КВН опроверг цензуру в шоу и отметил, что шутка могла показаться редактору неудачной. По словам Гусмана, жена президента КВН Светлана Маслякова имеет право вносить свои коррективы в выпуск.

"Возможно, какие-то шутки ей кажутся, как человеку, который должен это транслировать на миллионную аудиторию, более или менее удачными. Она имеет на это право, как режиссер",

— сказал Гусман

Фото: kinopoisk.ru, tele.ru, tj.mir24.tv