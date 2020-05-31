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Губерниев выпустил музыкальный альбом.

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Одну из песен комментатор посвятил биатлону.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выпустил музыкальный альбом под названием "У микрофона". В своем Instagram он разместил шуточный ролик с презентацией треков. 

Всего в альбом вошло восемь композиций в стиле рок, одну из которых комментатор посвятил биатлону. В записи лонгплея принимала участие советская и российская метал-группа  "Легион"

"Новый альбом вышел! "У микрофона". Ребята, мы это сделали! Мой полноценный музыкальный альбом на всех цифровых площадках. 
 написал Губерниев в своем Instagram

Видео: Instagram / guberniev_dmitry 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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