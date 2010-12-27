Губернатор поддержит ремесленное дело в Петербурге

Георгий Полтавченко рассказал о желании правительства поддержать ремесленные искусства в Санкт-Петербурге.

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о поддержке ремесленных дел в регионе. Об этом глава города сообщил на открытии Второго ремесленного конгресса.

По мнению Георгия Полтавченко, данная отрасль является неотъемлемой частью культурного наследия и экономического развития Петербурга. Основной помощью властей мастерам станет создание и защита необходимых рабочих условий для профессионалов прикладного искусства.

Отметим, что в конгрессе участвуют представители более сорока регионов России, а также ремесленники из других стран. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, а также обсуждения проблем и перспектив ремесел. Встречи специалистов продолжатся в течение трех дней.