Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Губернатор поддержит ремесленное дело в Петербурге
Сегодня, 14:19
0
lesjasap
104

Губернатор поддержит ремесленное дело в Петербурге

0
 
 

Георгий Полтавченко рассказал о желании правительства поддержать ремесленные искусства в Санкт-Петербурге.

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о поддержке ремесленных дел в регионе. Об этом глава города сообщил на открытии Второго ремесленного конгресса. 
 
По мнению Георгия Полтавченко, данная отрасль является неотъемлемой частью культурного наследия и экономического развития Петербурга. Основной помощью властей мастерам станет создание и защита необходимых рабочих условий для профессионалов прикладного искусства.
 
Отметим, что в конгрессе участвуют представители более сорока регионов России, а также ремесленники из других стран. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, а также обсуждения проблем и перспектив ремесел. Встречи специалистов продолжатся в течение трех дней.
Теги: георгий полтавченко , гкбернатор , ремесленный конгресс
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5