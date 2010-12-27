Губернатор Северной столицы поздравил с юбилеем Санкт-Петербургский Аэроклуб ДОСААФ

В этом году Санкт-Петербургскому Аэроклубу Общественно-Государственной Организации "Добровольное Общество Содействия Армии Авиации и Флоту России" (ДОСААФ) исполняется 110 лет.

Сегодня в поселке Лисий Нос на аэродроме "Горская" прошли торжества по случаю юбилея Санкт-Петербургского Аэроклуб а ДОСААФ. В этом году клубу исполняется 110 лет, сообщает "78".

Участников и гостей мероприятия поздравил петербургский губернатор Георгий Полтавченко, председатель городского ЗакСа Вячеслав Макаров, а также председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.

Помимо этого, на аэродроме "Горская" была открыта стена в память о выдающихся воспитанниках аэроклуба. Также прошла реконструкция боя времён Великой Отечественной войны, парашютисты ДОСААФ России совершили на лётном поле показательные прыжки, а морские пехотинцы продемонстрировали показательные выступления.