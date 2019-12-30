Губернатор Петербурга поздравил горожан со Старым Новым годом

По мнению губернатора, праздничную ночь нужно провести в кругу своих близких.

Александр Беглов поздравил петербуржцев со Старым Новым годом. Градоначальник опубликовал поздравление на своей странице "ВКонтакте".

По словам главы Северной столицы, праздник является составляющей наших семейных традиций. Это время для того, чтобы окружить себя близкими людьми и добрыми друзьями, а также поставить новые цели и начать двигаться к ним.

"Дорогие друзья, от всей души поздравляю Вас с этим добрым и светлым праздником! Пусть все мечты обязательно сбудутся!", — написал Беглов.

Напомним, в России Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января.

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