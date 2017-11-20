Губернатор Петербурга встретится с президентом Туркменистана

Вместе с Полтавченко в Ашхабад вылетела делегация, в которую вошли петербургские предприниматели, представители учебных заведений и учреждений культуры.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в среду, 18 апреля, отправился с рабочим визитом в Туркменистан. Об этом сегодня сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Вместе с Полтавченко в Ашхабад вылетела делегация, в которую вошли петербургские предприниматели, представители учебных заведений и учреждений культуры. В первую очередь, губернатор проведет встречу с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и хякимом Ашхабада Шамухамметом Дурдылыевым. В рамках визита состоятся круглые столы по различным темам взаимодействия двух городов. Полтавченко также посетит туркмено-российскую среднюю общеобразовательную школу им. А. С. Пушкина в Ашхабаде.

Ашхабад и Петербург будут сотрудничать в сфере промышленности, строительства и энергетики. Полтавченко обсудит с руководством страны обмен опытом между специалистами водного кластера. Два города также будут осуществлять культурный обмен и взаимодействовать в научных областях.

Фото: Питер. TV