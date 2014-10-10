Губернатор Петербурга: число госпитализаций стабилизировалось

Однако число больных коронавирусом продолжает расти.

В понедельник, 5 июля, в эфире "Радио Россия" губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе стабилизировалось число госпитализаций больных коронавирусом. Однако эпидемиологическая обстановка в городе по-прежнему остается непростой.

Глава города также отметил, что Петербург продолжает наращивать темпы вакцинации. Неделю назад Беглов заявил, что город планирует выйти на показатель в 20 тыс. прививок в сутки. По словам градоначальника Северной столицы, результаты практически соответствуют заявленной цели.

По данным на 4 июля, в Северной столице привились 953 640 человек, из них 724 357 человек закончили цикл вакцинации. На данный момент в городе работают 134 пункта, 27 из которых – выездные. В ближайшее время в Петербурге появятся еще пять пунктов вакцинации.

Ранее мы писали, что с 5 июля в Петербурге стартует ревакцинация. Сделать прививку могут те, кто вакцинировался более полугода назад.

Фото: Piter.tv