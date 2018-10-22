Губернатор Ленобласти принял участие во Всероссийской конференции в Выборге

Участниками конференции также стали более 200 представителей власти, охраны памятников, музеев, НИИ, а также реставраторы, архитекторы, общественники, отечественные и зарубежные эксперты.

В минувшую пятницу, 19 октября, в Выборге прошла IX Всероссийская конференция, посвященная обсуждению проблем и перспектив сохранения и возрождения малых исторических городов и сельских поселений. В мероприятии также принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В деловой поездке его сопровождал глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов.

Конференция состоялась в здании центральной городской библиотеки Алвара Аалто и прошла под эгидой федерального министерства культуры, областного профильного комитета, Российской ассоциации реставраторов, а также Выборгского объединённого музея-заповедника.

Мы сегодня проводим не только реставрационные работы, мы также понимаем насколько непросто проводить археологические работы в живом городе, в городе, который существует, у которого есть свои социальные и экономические проблемы. Поэтому мы просили у Министерства Культуры провести IX Всероссийскую конференцию "Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития" здесь, в Выборге. И я очень благодарен министерству за то, что ее всё-таки провели у нас. Наша основная на сегодня задача - в течение 5-7 лет завершить основные археологические работы в Выборге, чтобы поскорее открыть город туристам.



Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Участниками конференции также стали более 200 представителей федеральных и региональных органов власти, охраны памятников, музеев, НИИ, специализированных образовательных заведений, а также реставраторы, архитекторы, общественники, отечественные и зарубежные эксперты.

В программу конференции вошли пленарные заседания и тематические секции, в рамках которых специалисты, отвечающие за реставрацию Выборга, рассказали об объектах реставрации города. Участники, среди которых реставраторы, представители органов охраны памятников, музеев, научно-исследовательских институтов, российские и иностранные эксперты, провели анализ текущей ситуации в области сохранения и возрождения малых исторических городов России.

Видео: Piter.TV

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО