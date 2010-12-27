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Губернатор Ленобласти пригрозил уволить чиновников, отвечающих за сбор мусора
Сегодня, 16:11
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nadiputintseva
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Губернатор Ленобласти пригрозил уволить чиновников, отвечающих за сбор мусора

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Губернатора Ленинградской области возмутило, что ответственные за уборку чиновники не разработали закон о договорах на вывоз мусора

14 ноября на встрече с депутатами областного ЗакСобрания Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, пригрозил Николаю Борисову, начальнику управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами, увольнением за неподготовленный закон.

Ведомство не смогло договориться с населением о вывозе мусора, а точнее не разработала необходимый закон. Дрозденко отметил, что в случае увольнения чиновника, не будет ничего личного. Борисов пообещал предоставить готовый закон до 1 декабря, сообщает 47news.

Отметим, что на территории Ленобласти были обнаружены и ликвидированы 559 свалок. 

Теги: закс , новости ленобласти , новости спб
Категории: Новости СПб

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