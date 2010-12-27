Губернатор Ленобласти пригрозил уволить чиновников, отвечающих за сбор мусора

Губернатора Ленинградской области возмутило, что ответственные за уборку чиновники не разработали закон о договорах на вывоз мусора

14 ноября на встрече с депутатами областного ЗакСобрания Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, пригрозил Николаю Борисову, начальнику управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами, увольнением за неподготовленный закон.

Ведомство не смогло договориться с населением о вывозе мусора, а точнее не разработала необходимый закон. Дрозденко отметил, что в случае увольнения чиновника, не будет ничего личного. Борисов пообещал предоставить готовый закон до 1 декабря, сообщает 47news.

Отметим, что на территории Ленобласти были обнаружены и ликвидированы 559 свалок.