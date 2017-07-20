Грузчик "Пятерочки" изнасиловал повара в Купчино

В одном из городских ресторанов на Будапештской улице в Петербурге на повара напал приезжий. Инцидент произошел утром 19 июля. Насильник задержан.

Как сообщает "ПолитЭксперт", около шести утра 19 июля мигрант совершил действия сексуального характера с 34-летней женщиной, которая является поваром одного из сетевых ресторанов Петербурга.



Действие происходило на общем балконе дома №77 по Будапештской улице. После изнасилования мужчина скрылся, а потерпевшая сразу обратилась в полицию. Насильника задержали по горячим следам. Им оказался грузчик "Пятерочки", которая расположена в том же доме.



По данному факту возбуждено уголовное дело.