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Вчера, 11:13
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TretyakovaS
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Грузчик "Пятерочки" изнасиловал повара в Купчино

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В одном из городских ресторанов на Будапештской улице в Петербурге на повара напал приезжий. Инцидент произошел утром 19 июля. Насильник задержан.

Как сообщает "ПолитЭксперт", около шести утра 19 июля мигрант совершил действия сексуального характера с 34-летней женщиной, которая является поваром одного из сетевых ресторанов Петербурга.

Действие происходило на общем балконе дома №77 по Будапештской улице. После изнасилования мужчина скрылся, а потерпевшая сразу обратилась в полицию. Насильника задержали по горячим следам. Им оказался грузчик "Пятерочки", которая расположена в том же доме.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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    Вчера
    16:59
    Куков Александр Ответить

    Щас еще набегут "умники", которые скажут, что это пятерочка виновата. Проблема, помоему, глубокая и очевидная!

    Вчера
    15:59
    Ответить

    КИпишивать начали без подробностей как обычно ))))) Подождем что доблесная полиция скажет

    Вчера
    15:59
    Ответить

    Без подробностей как обычно начали кипишивать ))) Подождем че скажет полиция наша

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