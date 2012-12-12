Грабители украли 20 тонн мяса с Калининской оптовой базы

Четверо преступников напали на водителя фуры с мясом, а после забрали машину с содержимым.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга разыскивают 20 тонн пропавшей партии мяса. Инцидент с кражей произошел на проспекте Непокоренных.

Известно, что 1 ноября фура с мясом заехава на Калининскую оптовую базу. Машина подъехала к одному из складов, когда к водителю и экспедитору груза подошли четверо злоумышленников. Преступники нанесли удары по голове перевозчиков, оглушив их и связав пластиковыми хомутами. Жертв грабителей усадили в “Мерседес” и отвезли за город, где оставили их в лесу. Мужчины самостоятельно добирались до больницы Шлиссельбурга. По возвращении на оптовую базу, они узнали, что фура с мясом пропала.

В настоящее время сотрудники полиции просматривают записи с камер видеонаблюдения. Устанавливается размер ущерба