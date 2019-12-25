Группа Little Big вошла в число претендентов на участие в "Евровидении-2021"

Кроме того, Россию на конкурсе могут представлять Егор Крид, Моргенштерн, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.

Петербургская рейв-группа Little Big попала в список возможных представителей России на "Евровидении-2021". Об этом заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, передает ТАСС.

Кроме того, в этом списке оказались Егор Крид, Моргенштерн, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши. По словам Эрнста, все эти исполнители равны по уровню. Участника конкурса выберут телезрители.

В прошлом году на "Евровидение" должна была поехать группа Little Big с песней Uno. Однако из-за пандемии коронавируса конкурс отменили. В этом году песенное состязание пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.

Ранее на "Евровидение-2021" предложили отправить Бузову и Моргенштерна.

Фото: Instagram / littlebigband