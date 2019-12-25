Группа LASCALA выпустила новый трек с социальным подтекстом

Через месяц группа выступит на сцене клуба "Космонавт".

В пятницу, 23 апреля, группа LASCALA выпустила новый сингл-манифест, в котором обратила внимание на насилие, ставшее нормой, ментальное и физическое давление, угнетение личности, стирающее я. Слушатели задумаются: стоит ли терпеть? И зачем терпеть?

Молчать нельзя говорить. Каждый сам решает, в каком месте поставить заветную запятую. Современное общество призывает выделить первое слово. Этой песней мы призываем каждого побороть свой страх и научиться просить о помощи особенно в минуты, когда на кон поставлена жизнь. Аня Грин, лидер группы

Композиция "Еще горит" призывает выбирать жизнь, прекратить молчать и считать насилие нормой.

Живая презентация состоится в рамках концертов группы 21 мая в 1930 Moscow и 22 мая в Питере в клубе "Космонавт".

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Фото: LASCALA