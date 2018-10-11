Итальянский художник Стефано Бомбардьери — о своей первой выставке в России

С 23 апреля в Эрарте прохолит выставка "Стефано Бомбардьери. Мальчик и слон", которая позволяет взглянуть на мир глазами ребенка.

Выставка объединила в себе 15 работ, граничащих между реальностью и сном. А гигантские размеры некоторых скульптур поражают и уносят в полет фантазии.

Стефано Бомбардьери — итальянский художник, прославившийся своими монументальными инсталляциями из современных пластических материалов. Его работы балансируют между сюрреализмом и гиперреализмом, а в качестве основы используются образы животных — носорогов, китов, крокодилов, слонов. В каждой скульптуре звери будто заключены в капкан современного мира, они беззащитны и неуклюжи. Но, несмотря на гротескность произведений, в каждой из них содержится глубинный смысл, который заставляет работать воображение и задумываться о проблемах современности.

На открытии выставки в Эрарте Стефано Бомбардьери вышел на видеосвязь, чтобы поделился мыслями, которые его беспокоят, и ответить на самые волнующие вопросы.

Выставка в Эрарте — это ваша первая выставка в России. Что вы ждете от этого?

Я с нетерпением жду встречи публики с моими скульптурами. Я недостаточно хорошо знаю русскую культуру, но уверен, что люди, которые посещают музеи — это подготовленная публика, и они хорошо воспримут и смогут понять послание, которое я зашифровал в своих работах.

Почему животные для вас — основа творчества?

Дело в том, что мы живем на земле, где нас окружают животные. И уважать их, относиться к ним бережно — означает уважать и относиться бережно к нам самим.

В этом и заключается мое главное послание. Именно этим обусловлена возможность нам и нашим детям быть лучше.

На выставке представлено много фундаментальных работ. Почему вас привлекает большой размер?

Работа с большими формами и размерами помогает коснуться глубинных струн нашей души.

Когда мы видим что-то, что больше нас самих, мы словно возвращаемся в детство и смотрим на окружающее глазами ребенка.

И эти скульптуры удивляют нас и не оставляют равнодушными.

Есть несколько работ в которых использован детский образ. Почему в представленных скульптурах дети поднимают или тащат больших животных?

Эти образы могут прочитываться во многих моих работах. Во-первых, речь идет о том, чтобы привлечь внимание к детям, к новому поколению. Несмотря на то, что они такие маленькие, им приходится носить в себе тяжелый груз тех проблем, которые предъявляет им наш мир. Во-вторых, это демонстрирует дело будущего поколения. Я верю в их силу, в их фантазию, способность совершать великие дела. Именно это я хочу сказать, когда изображаю маленьких детей рядом с огромными животными.

Почему вы в своих работах используете образ связанных или подвешенных животных?

В этих образах важно не то, что они связаны, а то, что они находятся в подвешенном состоянии. В частности, работа с подвешенным носорогом, которая представлена в музее, называется "Вес застывшего времени", она изображает не животного, а человеческую душу, которая находится в нерешительном состоянии.

Многих покорила работа, в которой представлена горилла со счетчиком обратного отсчета. Что означает этот образ?

Эта горилла была частью выставки, которая организовывалась для привлечения внимания людей к проблеме исчезновения диких животных. В ней также использовались образы носорогов, слонов и многих других животных. И у каждого из них был дисплей, на котором отображалось количество популяции данного вида в дикой природе. Можно было наблюдать в реальном времени, как с каждой минутой уменьшается количество экземпляров каждого вида.

На выставке также представлена скульптура страуса, который прячет голову не в песок, а в кубик Рубика. Какую главную идею вы вложили в нее?

Страус — это метафора, это мы сами. Мы нередко прячем голову в проблему, стараясь ее решить, или сбежать от нее.

Вы также выставляете свои работы на улицах. Какая форма взаимодействия с публикой вам больше нравится?

Я часто выставляю свои работы в общественных пространствах, потому что там их может увидеть больше людей, но в тоже время мне не меньше нравится выставляться в музеях, потому что здесь сосредоточена избранная публика, которая может более глубоко оценить произведение.

Что вас вдохновляет на создание работ?

Меня вдохновляет все, что я вижу вокруг. Меня вдохновляет музыка, литература и кино. Меня необычайно вдохновил фильм Федерико Феллини "И корабль плывет...". Я смотрел эту картину много лет назад, и тогда я встретил образ носорога, который стал моим постоянным образом.

До 23 мая в "Эрарте" также можно увидеть работы китайского художника Чжуан Хунъи "Соцветие".

Фото, текст: Дарья Иванова / Piter.tv