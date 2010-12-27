Заболеваемость гриппом в Петербурге пойдет на спад со следующей недели

Эксперты считают, что пик заболеваемости гриппом в Северной столице остался позади.

Первые недели марта стали пиковыми по заболеваемости гриппом в Санкт-Петербурге. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил главврач инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев. Эксперт выразил надежду, что со следующей недели уровень заболеваемости и показатели госпитализации в Северной столицы значительно снизятся.

Эпидемический порог в этом году наступил с 5 недели. Сейчас общая госпитализация достаточно высокая - около 240 пациентов в сутки. Из них - 90-100 пациентов с острыми респираторными инфекциями. Никаких ограничений по приему пациентов мы не вводили. И нам удается справляться с этими пиками. Прогнозы, которые мы составляем в больнице, позволяют нам адекватно учитывать потребности в койках. И все, кто нуждается в стационарной помощи, ее получают. Ожидаем, что со следующей недели госпитализация начнет снижаться. Алексей Яковлев, главный врачи клинической инфекционной больницы им. Боткина

Медик также поделился наблюдениями за развитием эпидемиологической ситуации в этом году. Как обычно, весной доминирует вирус гриппа B, однако в этот раз на одном уровне с ним находится и грипп А. Есть и позитивные факты: в 2017-2018 году в Петербурге не было ни одного случая летального исхода у больных гриппом.

Фото: Piter.TV