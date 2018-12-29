Григорий Слабиков останется в заключении: суд оставил меру пресечения без изменений

Экс-глава Ростехнадзора по СЗФО все-таки останется в СИЗО.

В Городском суде решили не менять меру пресечения для фигуранта расследования по делу о хищении 5,5 миллионов рублей Григория Слабикова. Несмотря на ходатайство защиты, экс-чиновник проведет время в заключении до 11 апреля.

Адвокат обратил внимание суда, что на момент проведения прошлого заседания, его клиент находился в областной больнице имени доктора Гааза УФСИН России. По мнению юриста, Слабиков должен быть переведен под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Также спикер отметил, что обвиняемый признал вину, раскаялся и сотрудничает со следствием. Деньги, похищенные фигурантом, по словам адвоката, возвращены полностью. Однако, апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Напомним, что ранее вердикт вынесла Дзержинская районная инстанция.

Фото: Piter.tv