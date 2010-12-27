Григорий Логвинюк: Выборгский Молодёжный Театр ищет таланты

Выборгский Молодёжный Театр ищет таланты и объявляет кастинг юношей и девушек от 18 до 30 лет. Редакция Питер ТВ пообщалась с режиссёром театра, в котором в этом году проходит уже девятый сезон, Григорием Логвинюком – под его руководством спектакли ставятся уже четвертый год.

Как рассказал Григорий, кастинг проходит первый год, труппе народного театра необходимо ввести в старые спектакли новых людей в связи с уходом актеров.

"Такого понятия как вакантные места у нас нет, сколько придет – всех отсмотрим, отслушаем и будет понятно, кого брать, а кого нет, если наберется человек пять – шесть будет просто замечательно", - отметил режиссер.

На данный момент в театре работает 18 непрофессиональных актеров с 18 до 30 лет. Но есть и те, кто, по словам Григория, немного уже перерос указанный возрастной рубеж, но "с кем мы не можем расстаться".

"Выступаем мы в Выборге и области, гастролей как таковых у нас не было, но если у кого-то будет желание нас пригласить – будем очень рады. У нас неплохой репертуар и качество спектаклей, практически все спектакли проходят с аншлагом", - рассказал Григорий.

Отметим, что всех желающих ждут на кастинг 20 и 22 августа в 20.00 по адресу улица Мира, дом3 (вход со двора). Кастинг пройдёт в формате беседы и последующего прослушивания, для которого надо приготовить стихотворение, басню и прозу. Плюсом, по словам режиссера, будет подготовка песни и (или) танца. Креатив приветствуется.

Фото: Выборгский молодежный театр