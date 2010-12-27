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На Караваевской турок едва не зарезал 50-летнего петербуржца
Сегодня, 9:26
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lesjasap
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На Караваевской турок едва не зарезал 50-летнего петербуржца

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Злость иностранца вызвала внезапная ссора с пострадавшим.

В Невском районе Петербурга иностранец напал с ножом на местного жителя. Агрессивное поведение довело 50-летнего петербуржца до госпитализации. Его состояние на данный момент оценивается как тяжелое.

По данным полиции, преступник задержан. Им оказался 36-летний гражданин Турции. Он нанес проникающее ранение в области груди жертвы. Инцидент произошел утром 14 августа по Караваевской улице около здания 41 корпус 4. Причиной неадекватной реакции злоумышленника стала ссора между оппонентами.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Криминальные происшествия Картина дня Лента новостей

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