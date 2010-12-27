На Караваевской турок едва не зарезал 50-летнего петербуржца

Злость иностранца вызвала внезапная ссора с пострадавшим.

В Невском районе Петербурга иностранец напал с ножом на местного жителя. Агрессивное поведение довело 50-летнего петербуржца до госпитализации. Его состояние на данный момент оценивается как тяжелое.

По данным полиции, преступник задержан. Им оказался 36-летний гражданин Турции. Он нанес проникающее ранение в области груди жертвы. Инцидент произошел утром 14 августа по Караваевской улице около здания 41 корпус 4. Причиной неадекватной реакции злоумышленника стала ссора между оппонентами.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Фото: Piter.tv