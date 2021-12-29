Актер Валерий Николаев попал в психбольницу из спецприемника

По предварительным данным, врачи диагностировали у него биполярное расстройство.

56-летний актер Валерий Николаев попал в психиатрическую клинику. По предварительным данным, врачи диагностировали у него биполярное расстройство. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Изначально артиста задержали за вождение в нетрезвом видео без прав и отправили в спецприемник. В СМИ появилась информация, что в камере у него вспыхнула ссора с другим задержанным – уроженцем Таджикистана. Николаев пожаловался, что оппонент плеснул ему кипятком в лицо.

Актер заявил, что у него повреждено 40% тела – рука, лицо и грудь. Причиненный ущерб он оценил в 20 млн рублей: 10 млн ему потребуется на пересадку кожи, еще 10 млн – моральный ущерб.

Медики осмотрели актера и повреждений на его теле не нашли. После этого его направили на обследование в психиатрическую клинику.

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Фото: kinopoisk.ru