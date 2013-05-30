График разводки мостов изменится в честь Дня города

В четверг, 26 мая, в пресс-службе "Мостотреста" петербуржцев предупредили об изменении графика разводки некоторых мостов в Петербурге в День города.
Так, Дворцовый мост разведут в полночь под звуки классической музыки в исполнении симфонического оркестра "Северная Симфония" под управлением Фабио Мастранджело.
Благовещенский мост разведут в 3:10 без первой разводки. Троицкий мост разведут в 3:00.
Остальные мосты разведут по обычному графику.
Петербуржцев предупредили об ограничениях движения в 8 районах.
Фото: Википедия
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