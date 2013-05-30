График разводки мостов изменится в честь Дня города

Петербуржцев просят быть внимательнее и заранее выбирать маршрут.

В четверг, 26 мая, в пресс-службе "Мостотреста" петербуржцев предупредили об изменении графика разводки некоторых мостов в Петербурге в День города.

Так, Дворцовый мост разведут в полночь под звуки классической музыки в исполнении симфонического оркестра "Северная Симфония" под управлением Фабио Мастранджело.

Благовещенский мост разведут в 3:10 без первой разводки. Троицкий мост разведут в 3:00.

Остальные мосты разведут по обычному графику.

Петербуржцев предупредили об ограничениях движения в 8 районах.

Фото: Википедия