Петербуржцев предупредили об ограничениях движения в 8 районах

Часть ограничений будет действовать с 28 мая.

В четверг, 26 мая, в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) сообщили о введении ограничений движения в 8 районах города.

С 28 мая по 6 июня закроется движение по Морскому проспекту на участке от Мариинского проспекта до Деловой улицы. В Колпинском районе с 28 мая по 6 июня запретят движение по Станционной улице в посёлке Сапёрный от Сапёрного переулка до дома №25 по Станционной улице. В Невском районе с 28 по 29 мая закроют движение транспорта у дома №19 по улице Чудновского. С 28 мая по 6 июня закроют движение по Морскому проспекту на участке от Мариинского проспекта до Деловой улицы.

В Василеостровском районе с 29 мая по 30 июня будет ограничено движение на перекрестке улицы Беринга и Бекетовской улицы. В Калининском районе с 29 по 31 мая ограничат движение у дома №106 по проспекту Луначарского на участке от Гражданского проспекта до улицы Руставели. В Красногвардейском районе с 29 мая по 7 июня водителей не пропустят по Васнецовскому проспекту на пересечении Васнецовского проспекта и дороги в Рыбацкое. С 29 мая по 7 июня закрывается движение в Лисьем Носу на Авиационной улице от Кольцевой улицы до Майской улицы.

С остальными ограничениями на конец мая и начало июня можно ознакомиться здесь.

Фото: Piter.tv