Градозащитники рассказали, какой урон могут нанести зданию на Садовой улице торговцы одеждой

Ранее арендатором старинного особняка был Балтийский банк.

В доме № 34 по Садовой улице, который является объектом культурного наследия, недавно начал работу рынок одежды. Это событие возмутило городских активистов, блогеров и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

Ранее арендатором старинного особняка на Садовой улице был Балтийский банк. Однако через некоторое время учреждение освободило здание, и среди дорогих интерьеров начал работу рынок дешевой одежды. Построенный в начале XX века для общества взаимного кредита дом изначально был оборудован для коммерческих учреждений. Во все времена там работали финансовые организации: банки, конторы и т. д. В наше время там можно было бы разместить офис, но никак не вещевой рынок.

Новые арендаторы сразу же сняли старинные входные двери. Якобы, они мешали проходу посетителей и установке стеллажей. В роскошном зале установили неудобные прилавки и вешалки для одежды. Внутри здания сохранились старинные элементы убранства начала XX века, которые можно повредить, устанавливая новые полки и вешалки для одежды. Городские активисты всерьез обеспокоены, что дому на Садовой в дальнейшем могут нанести еще больший урон.

Всегда для памятника архитектуры лучше, когда поддерживается его прежняя функция. В этом случае, красивые и ценные интерьеры используются не по назначению. Торговцы могут использовать секции как стеллажи для одежды, что никак недопустимо. Отделка и убранство в стиле модерн очень ценное. Александр Кононов, заместитель председателя СПбО ВООПИиК.

Сейчас представители общества обратились в комитет по имущественным отношениям. Они попросили ведомство проверить законность аренды здания. Если же окажется, что дом на Садовой перешел в аренду рынка по закону, то комитет по охране памятников попросит владельцев рынка бережнее относится к старинному зданию и его убранству.

Напомним, здание второго общества взаимного кредита построили в 1907 - 1909 годах по проекту Ф. Лидваля. Здание является образцом стиля модерн с элементами неоклассики.

Фото: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение / ВК.