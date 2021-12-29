Град выпал в курортном городе Хургада в Египте

Для региона подобное явление является большой редкостью.

В египетской Хургаде прошел мощный град, дороги курортного города припорошило снегом. Очевидцы опубликовали в сети видеоролики с места событий.

Из-за непогоды власти страны объявили о закрытии школ в воскресенье, а также рекомендовали туристам и горожанам держаться подальше от деревьев, фонарных столбов и рекламных щитов из-за угрозы их падения.

По данными синоптиков на весь Синайский полуостров пришли сильные дожди, а в некоторых областях также ожидаются снегопады.

Видео: Telegram / Mash