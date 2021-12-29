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Град выпал в курортном городе Хургада в Египте

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Для региона подобное явление является большой редкостью.

В египетской Хургаде прошел мощный град, дороги курортного города припорошило снегом. Очевидцы опубликовали в сети видеоролики с места событий. 

Из-за непогоды власти страны объявили о закрытии школ в воскресенье, а также рекомендовали туристам и горожанам  держаться подальше от деревьев, фонарных столбов и рекламных щитов из-за угрозы их падения. 

По данными синоптиков на весь Синайский полуостров пришли сильные дожди, а в некоторых областях также ожидаются снегопады.

Видео: Telegram / Mash

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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