Град выпал в курортном городе Хургада в Египте

В египетской Хургаде прошел мощный град, дороги курортного города припорошило снегом. Очевидцы опубликовали в сети видеоролики с места событий.
Из-за непогоды власти страны объявили о закрытии школ в воскресенье, а также рекомендовали туристам и горожанам держаться подальше от деревьев, фонарных столбов и рекламных щитов из-за угрозы их падения.
По данными синоптиков на весь Синайский полуостров пришли сильные дожди, а в некоторых областях также ожидаются снегопады.
Видео: Telegram / Mash
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