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Грабитель вырвал сумочку у женщина на Невском, но не смог убежать от очиведцев

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Преступник вырвал сумочку у прохожей на Невском проспекте и бросился убегать. Его остановили прохожие, они же помогли вернуть пострадавшей ее имущество.

Поздно ночью на Невском проспекте произошло ЧП с участием грабителя, пострадавшей и расторопных прохожих. В ночь на пятницу. 22 сентября, около часа ночи грабитель решил оставить без имущества петербурженку. Он подбежал к женщине около дома 39 и вырвал сумочку.

Пострадавшая не захотела легко расставаться с баулом. В итоге злоумышленник протащил ее по земле, прежде чем завладеть сумочкой. С ней он уже припустил через дорогу на противоположный тротуар.

Однако далеко убежать ему не удалось. Его поймали прохожие. Они же передали его полиции. Сумку вернули потерпевшей. А злоумышленника отвезли в отделение. Однако сейчас появилась проблема. Так как получив свое имущество. Женщина предпочла уйти с места. И теперь некому написать заявление на грабителя. Ее разыскивают и просят позвонить по номеру 573-50-58.

Видео: Youtube / Мегаполис

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Теги: невский проспект , новости спб , происшествия спб , чп спб
Категории: Происшествия Картина дня

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