Под Гатчиной грабитель украл три тысячи из магазина, но был пойман

Подозреваемый не успел уйти далеко.

В Гатчинском районе Ленинградской области представители Росгвардии задержали грабителя, пытавшегося скрыться после кражи из магазина. Инцидент произошел утром 9 января в заведении на Вокзальной улице в поселке Сиверский. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Сотрудники нацгвардии отметили, что мужчину поймали по горячим следам. Установлено, что злоумышленник вытащил деньги из кассового аппарата, когда продавцы отвлеклись. После этого вор сбежал. О происшествии сотрудники магазина сразу же заявили по экстренной связи. По подходящим приметам недалеко от места описываемых событий патруль заметил похожего подозреваемого. Интуиция не подвела специалистов. Известно, что добычей нахала могли стать три тысячи рублей.

Сейчас преступник находится в отделении полиции.

Фото: Piter.tv