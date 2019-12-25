Гознак запустил онлайн-сервис для умного поиска потерявшихся домашних животных

Это бесплатный сервис.

Гознак запустил бесплатный онлайн-сервис для умного поиска домашних животных. Сервис работает с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает компания.

Онлайн-сервис называется "Хвост удачи". Российская кинологическая федерация выступает консультантом и инфопартнером этого проекта. Таким образом владельцы смогут найти потерявшихся кошек и собак. Предполагается, что аудитория сервиса может составить порядка 1,8 млн человек.

Механика работы сервиса строится на распознавании и совмещении изображения животного на фотографиях из объявлений о потерянных и найденных питомцах. Точность распознавания сервисом составляет 97% для собак и 96,5% для кошек.

Фото: pixabay