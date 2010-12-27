Готовлю законодательные инициативы для защиты тренеров-наставников

Андрей Кутепов принял участие в пресс-конференции, посвященной подготовке к чемпионату и развитию спорта в России

Андрей Кутепов принял участие в пресс-конференции, посвященной подготовке к чемпионату и будущему российского спорта. Председатель Временной комиссии СФ по подготовке к чемпионату 2018 выразил обеспокоенность квалификацией тренеров детских спортивных школах и условиями работы тренеров-наставников: «На сегодняшний момент есть определенные сложности с набором молодых тренеров в спортивные школы. Есть утечка тренеров-мужчин. Тренер — это же не только наставник, он не только тренирует, он же проводит большую часть времени с детьми, принимает активное участие в воспитании ребенка и становлении его характера».

Сенатор сообщил, что 23 октября в Совете Федерации прошел круглый стол, посвященный вопросам 412 ФЗ и переходе спортивных школ из Минобразования в Минспорт, на котором присутствовали более 60 человек с регионов России, представители Минспорта, Государственной Думы, руководители спортивных школ и спортивных федераций.

«По результатам круглого стола мы уже сейчас можем сказать, какие нами будут предприняты шаги. В настоящее время в Государственной Думе в первом чтении принят законопроект об аттестации тренеров. Нужно еще создать контрольный механизм для тренеров, которые осуществляют деятельность в негосударственных коммерческих организациях. Мы этим займемся», - пообещал Андрей Кутепов.

Кроме того, Комитетом по Регламенту и организации парламентской деятельности готовятся предложения по изменению в трудовое законодательство, предусматривающие предоставление тренерам ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 14 дней к имеющимся 28 дням, с тем, чтобы общая продолжительность отпуска тренера была равна продолжительности отпуска педагогических работников и предложения, которые предусматривают для тренеров возможность длительного отпуска до трех месяцев не реже чем через каждые четыре года непрерывной работы тренера со спортсменами высокого класса – членами спортивных сборных команд РФ после успешного завершения цикла подготовки (занятие призовых мест по итогам проведения олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр, чемпионатов мира).

В заключение Андрей Кутепов обратился к журналистам: «Вы своей работой, своим трудом сейчас можете активно включиться в процесс пропаганды спорта, освещением подготовки к празднику такого масштаба. Помочь осознать нашим соотечественникам как важно и как масштабно для нашей страны это спортивное мероприятие. Регионы получают такой стимул к развитию. Говорите об этом. Рассказывайте больше о том, как идет подготовка к чемпионату».