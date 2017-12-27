Видео про затопленный подвал на 9-й Советской стало поводом для административного производства

Государственная жилищная инспекция собирается оштрафовать собственников дома на 9-й Советской.

Государственная жилищная инспекция взялась за проблемный дом №9/30 на 9-й Советской улице. Напомним, местные жильцы сняли видео из подвала, где они проплыли на надувной лодке по зоне затопления. Только этот крик о помощи привлек внимание чиновников к проблемному объекту.

Как стало известно Piter.TV, открыто производство в отношение УО "Жилкомсервис №3 Центрального района" за осуществление деятельности без лицензии. Структуре грозит серьезный штраф и даже возможная дисквалификация на несколько лет. Также открыто административное производство в адрес собственников подвала за нарушение правил пользования жилыми помещениями. По версии жильцов, собственник подвала углубил его пол, чтобы повысить высоту потолков. Это якобы и привело к подобному ЧП.

Госжилинспекция также обратилась к главе Центрального района Андрею Хлуткову с просьбой найти и устранить причины ЧП в подвале многоквартирного дома.

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