Петербург должен государству 34,8 миллиарда рублей

Долг Санкт-Петербурга перед государством вырос в два раза.

Санкт-Петербург задолжал государству 34,8 миллиарда рублей. Об этом на заседании городского правительства 30 января заявил глава комитета финансов Алексей Корабельников.

По словам Корабельникова, год назад долг составлял 13,7 млрд рублей. Также он объяснил, что для покрытия дефицита города комитет финансов в года разместил облигации на сумму 30 млрд рублей в декабре прошлого года.

Отметим, что из федерального бюджета Санкт-Петербурга взято еще 4,7 млрд рублей. Чиновник пояснил, что отношение долга к объёму доходов бюджета не превышает нормативы. Доход городского бюджета в 2017 году составил 512 млрд рублей, а его дефицит – 43,4 млрд рублей.