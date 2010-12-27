Эрмитаж оставит прежние цены на билеты в 2018 году

Государственный Эрмитаж сохранит сезонные цены на билеты в 2018 году.

В 2018 году государственный Эрмитаж сохранит цены на сезонные билеты. В пресс-службе музея сообщили, что в 2017 году пояились новшества, связанные с билетами.

Так, комплексный билет в музей Эрмитаж с 1 мая по 30 сентября стоит 700 рублей. В сезон, когда туристов становится меньше этот же билет стоит 600 рублей (с 1 января по 30 апреля и с 1 сентября по 31 декабря).

Комплексный билет включает в себя посещение музейного комплекса, Главного штаба, Зимнего дворца Петра I, дворца Меньшикова, музея Императорского фарфорового завода. Отметим, что льготные билеты не меняются в цене. В любой сезон их цена составляет 400 рублей.